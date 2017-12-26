LG V30, Güney Kore’de Android Oreo Sürümüne Geçti!

LG, en güncel amiral gemisi V30’u Güney Kore’de Android 8.0 Oreo’ya geçirdi. Yeni işletim sisteminin çok yakında diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor.

Uzun bir süreden beri herkes Android 8.0 Oreo’nun telefonlarına gelmesini bekliyor. Bekleyenlerin arasında yer alan LG kullanıcıları için bugün çok özel bir haber geldi. LG V30’u Güney Kore’de kullanan kullanıcılar, Android Oreo’nun stabil sürümünü aldığını duyurdular. Bir süredir Beta’da olan Android Oreo, sonunda Güney Kore’da yayınlandı.

LG’nin ilk önce kendi ülkesinde bu güncellemeyi paylaşmasının bir sebebi var. Şirket, bu hamlesiyle bir nevi açık betaya giriyor. LG, betaya katılanlar yerine çok daha geniş bir kitlenin Android Oreo kullanmasını sağlayarak daha kesin geri dönüş alıyor. LG V30’un yeni işletim sistemi ile Güney Kore’de bir süre kullanılmasından sonra dünya genelinde kullanıma açılması bekleniyor.

Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor, ancak tahminen 2018’in ilk günlerinde güncelleme uluslararası olarak paylaşılacak.

Neler Geldi?

LG V30’a gelen yeni güncelleme ile birlikte telefonun donanımı çok daha iyi bir şekilde optimize edildi. Aynı zamanda Oreo’nun özelliklerinden olan resim içinde resim modu gibi özellikler LG V30’a geldi. Android Oreo’nun Ağustos 2017’de çıktığı düşünülürse, akıllı telefonlara hala işletim sisteminin gelmeme durumu sinir bozucu. Umarım, gelecek yıllarda bu gecikmenin önüne geçilebilir ve en güncel işletim sistemini kullanabiliriz.