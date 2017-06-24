LG V30 Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Akıllı telefon alanında lider markalardan biri olan LG'nin özelliklerle dolu V serisine dahil olacak olan yeni V30 hakkında bilgiler ortaya çıktı.

LG akıllı telefonlar arasında en çok özellik ile donatılmış model olan V serisi, yeni üyesiyle tanışmak üzere.

Ağustos sonunda tanıtılması beklenen LG V30 hakkında ortaya çıkan en yeni bilgiler, cihazın sadece özellik değil estetik alanına da odaklanacağını gösteriyor.

Özelliklerle dolu olan LG V serisi, her türden kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere sunulan ve akıllı telefonlarla ilgili tüm kutucukları işaretleyebilen cihazlar arasında oldular. Yeni tanıtılacak olan V30 da aynı şekilde tüm özelliklerin üzerine sadece kendisinde olan bir takım yeniliklerle gelecek. Bu özellikler arasında yüksek kaliteli ses kartı ve kulaklık amfisi, işlevselliği arttıran ikincil ekran yer alıyor.

Önceki V modellerinde, cihazın çok da şık olmadığını düşünmüştük ve sanıyoruz ki bu nedenle cihaz beklenildiği kadar popüler olmamıştı. Yeni gelen bilgiye göre, V30 modeli Gorilla Glass cam bir arka kapağa sahip olacak. Bu cam arka kapak sayesinde cihazda kablosuz şarj desteği de olacak.

Yine kendinden önceki modeller gibi çift arka kameraya sahip olacak telefonun, LG G6 gibi yüksek bir ekran-gövde oranıyla gelmesini bekliyoruz. LG tarafından patentlenen çizimler de şimdilik bu tip bir ekranı işaret ediyor. Bunun yanında parmak izi okuyucusu da önceden olduğu gibi arkada yer alacak. Şimdiye kadarki söylentiler eğer doğru çıkarsa, LG'nin G ve V serisi cihazlarını tasarımsal olarak birleştirmeye başladığını söyleyebiliriz.