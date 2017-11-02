LG V30 İçin Anroid Oreo Güncellemesi Geliyor

İlk etapta güney Kore'de başlayacak olan güncellemeler, bir ay sonra bizim ülkemiz kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm LG V30 kullanıcılarına da gelecek.

Sonunda LG V30 kullanıcılarını sevindiren haber geldi. LG resmi olarak ilk etapta güney Kore'de başlayacak olan güncellemelerin, bir ay sonra bizim ülkemiz kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm LG V30 kullanıcılarına da geleceğini duyurdu. LG aralık ayında Android Oreo güncellemesi test aşamasının Güney Kore’de başlayacağını resmi olarak duyurdu.

Bugünden itibaren, Güney Kore’deki kullanıcılar bir beta programı vasıtasıyla Android Oreo’nun keyfini sürebilirler. Ülkemiz kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm LG V30 kullanıcıları aralık ayı içerisinde güncellemeyi alabilecekler. İlk test aşaması sürümünde bir sürü sorun olacağını tahmin ediyoruz, o yüzden kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. (tabii illa indireceğim diyorsanız, test edip bizim daha iyi bir Oreo deneyimi yaşamamıza destek olabilirsiniz.)

Eğer sizde Güney Koredeki insanların eğlencesine katılmak isterseniz, LG’nin Hızlı Yardım uygulamasına girin ve ‘’LG OS Preview banner’’ a dokunarak betaya katılın. Bir ay içinde bir yazılım güncellemesi alacaksınız ve Oreo beta sürümünü yükleyebileceksiniz. Bu gerçekten LG V30 alanlar ve Android Oreo’yu merak edenler için güzel bir haber. Peki siz Android Oreo beta sürümüne katılmayı düşünüyormusunuz?