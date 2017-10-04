LG V30 ile LG V30+ Arasındaki 'Büyük' Fark Nedir?

ABD'li mobil operatör Sprint, LG V30+'ın, V30'dan ne farkının olduğunu tanıtım görselleri ile ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG’nin yeni amiral gemisi LG V30’un tanıtılmasının ardından bir de LG V30+ adında ikinci bir model olacağı ortaya çıkmıştı. Bu modelin özellikleri resmi olarak açıklanmadığı için cihaz, kafalarda bir soru işareti olarak kalmıştı.

Görünüşe göre LG, farklı bir isimle piyasaya sunacağı LG V30+ adında bulunan ‘+’ın hakkını gerçekten(!) verecek. Bilindiği üzere LG V30, 4GB RAM, 64GB depolama, 6 inç ekran, Snapdragon 835 işlemci, 16MP f/1.6 kamera gibi özelliklere sahipti.

Birleşik Devletler merkezli mobil operatör Sprint’e göre LG V30+, aynı özelliklere sahip. Tek fark; cihazın 64GB yerine 128GB depolama alanına sahip olması. Tabii her iki cihazın da MicroSD kart desteğine sahip olduğunu düşününce bunun ne kadar ‘büyük’ bir fark olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Bunun yanı sıra LG V30’un kutusundan herhangi bir kulaklık çıkmıyordu. LG V30+’ın kutusunda ise bir adet LG QuadPlay kulak içi kulaklık bulunuyor. LG, V30’un yanında çıkardığı ‘V30+’ modeli ile diğer üreticilere bir eleştiride de bulunuyor olabilir.