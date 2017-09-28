LG V30 Kamerası 50 Bin Dolarlık Profesyonel Kameraya Karşı!

LG'nin yakın zamanda satışa çıkarılacak amiral gemisi modeli V30, 50 bin dolarlık profesyonel RED kamerayla kıyaslandı.

LG hala yeni amiral gemisiyle ilgili satış tarihi vermemiş olsa da cihazın tanıtımını yapmaya devam ediyor. Firmanın son derece gurur duyduğu çift kamera kurulumu, hatırlayacağınız üzere f/1,6 diyafram açıklığına sahip lensi barındırıyor.

Firma kamerasına o kadar güveniyor ve gurur duyuyor ki, sinematograf Parker Walbeck'e bir V30 yollayarak RED Weapon ile birebir karşılaştırma yapmasını istiyor. LG'yi kırmayan Walbeck, Walter Mitty'nin kaykay sahnesini yeniden canlandırarak her iki cihazla da aynı anda kaydediyor.

LG V30'un teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak cihazda f/1,6 diyafram açıklığına sahip 18 MP çözünürlükte bir lens yer alıyor. Bu büyük açıklık sayesinde karanlık ortamlarda daha temiz video ve fotoğraflar mümkün hale geliyor. Bunun yanında 10-bit HDR görüntü sensörüne sahip olan cihaz, ortamın rengini daha zengin şekilde yakalayabiliyor. Tüm bunun üzerine bir de 13 MP'lik 120 derece geniş açılı lens de kamerada mevcut.

Peki gelelim sonuca, 50.000 dolarlık profesyonel RED Weapon ile LG V30'un karşılaştırılmasından ne gibi bir sonuç çıkıyor? Tabi ki profesyonel kamera daha iyi sonuçlar veriyor ancak LG sponsorluğunda çekilen videonun amacı tamamen bilen birinin elinde LG V30'un da ne kadar iyi görüntüler alabildiğini göstermek oluyor. Videoyu alttan izleyebilirsiniz.