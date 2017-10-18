LG V30'la Çekilmiş 6 Enfes Kısa Film

LG, V30'un video çekimine vurgu yapmak için 6 bağımsız kısa film yayınladı. Bu filmler, LG V30'la çekilmişler.

Galaxy S8, Note 8, iPhone 8, Pixel 2 gibi cihazların çıktığı bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde en az bu telefonlar kadar iddialı başka bir telefon da vardı. LG’nin yeni amiral gemisi V30’dan bahsediyorum. Bu telefon kalabalığında adını pek sık duyamadığımız LG V30, çift kamera gibi özellikleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaran üst düzey bir telefon.

Video çekiminde son derece iddialı olan V30, bununla ilgili bir çalışmaya imza attı. V30’un neler yapacağını göstermek isteyen LG, telefon için 6 tane kısa film çekti. 55. New York Film Festivali’nde gösterilecek kısa filmler, LG V30’un kamerası ile çekildi.

Aşağıdan ulaşabileceğiniz bu kısa filmlerin, son derece başarılı bir şekilde oluşturulduğunu söyleyebilirim. Elbette 100 bin dolarlık kameralarla çekilen görüntüler kadar değil, ancak bir telefonla da film çekilebileceğini herkese göstermiş oldular. Aynı kısa filmler iPhone 8 veya Galaxy Note 8 gibi telefonlarda da çekilebilirdi ancak bu kısa filmler, LG V30’un o telefonların altında kalmadığını başarılı bir şekilde göstermiş oldu.

Aşağıdan LG V30’la çekilen 6 orijinal kısa filme ulaşabilirsiniz.