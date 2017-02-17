LG V30'un Özellikleri Ortaya Çıktı!

LG'nin V serisinin yeni telefonu V30'un özellikleri sızdırıldı.

LG, bu seneye iki telefonla devam edecek. Her zaman yaptığı gibi senenin ilk yarısında G serisinin yeni üyesini, ikinci yarısında ise V serisinin yeni üyesini tanıtacak. V serisinin son üyesi V20, benzersiz özellikleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise V30 ile tahtını bırakacak.

Mobil dünyasındaki haberler çok uzun zamandır sızıntılar ile yürüyor. Yeni gelen haberlere göre V30'un ana hatları belli oldu. Dedikodlular V30'un Qualcomm'un son yongası olan Snapdragon 835 kullanacağı yönünde. En az 6 GB RAM kapasitesine sahip olması beklenen telefonun selefine göre daha da iyi bir ses kalitesiyle gelmesi bekleniyor. Hatırlarsanız, V20'de sektörde bir ilk olarak 32 bit Quad DAC özelliği kullanılmıştı.

LG G6'da Snapdragon 835 kullanmayacağı kesinleşen Koreli firmanın bu durumu V serisinin yeni üyesinde telafi edecek olması gayet güzel bir adım. Tabii ki tüm bunların bir söylenti olduğuna yeniden dikkat çekelim. Sizin V30'dan beklentileriniz nedir?