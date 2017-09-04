El altından verilen bazı bilgiler, LG V30’un ABD’de 749 dolardan, Avrupa’da (dolayısıyla Türkiye’de) ise 850 - 900 € civarında olduğunu gösteriyor.

LG, bu yılki IFA teknoloji fuarında en yeni V serisinin en yeni üyesini resmen duyurmuştu. Telefonla ilgili tüm bilgilere bu duyuru sonrası ulaşmıştık fakat şirket, fiyatı konusunda somut bir bilgi vermemişti. Fakat yapılan bir çekiliş, cihazın fiyatının açığa çıkmış olmasını sağlamış olabilir.

LG’nin V30 çekilişini inceleyen okurlardan biri, cihazın ABD fiyatının 749 dolar olacağını fark etmiş. Yalnız bu fiyata muhtemelen vergiler dahil değil, bu sebeple 800 dolar bandına çıkması öngörülüyor.

Avrupa taraflarına gelecek olursak, buradaki fiyatların ABD’ye oranla her zaman daha yüksek olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Aynı durum LG V30 için de geçerli olacak. Romanya’daki bir e-ticaret sitesi, LG V30 için 870 €, yani 3.500 TL civarı bir rakam belirlemiş. Bu da cihazın Türkiye fiyatının 4 bin TL (hatta daha fazla bile olabilir) bandına dayanabileceğini gösteriyor.