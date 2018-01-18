LG'nin geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı amiral gemisi LG V30+'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Cihaz, ülkemizde 4399 TL'den satışa sunulacak.

LG, global akıllı pazarın aksine Türkiye’de en çok tercih edilen ve beğenilen akıllı telefon markalarından biri olmayı başarmıştır. Güney Koreli şirket son yıllarda tanıttığı amiral gemileri ile her ne kadar pazar payında bir düşüş yaşamış olsa da LG V30 ile yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

LG V30’un daha geniş dahili depolama alanına sahip versiyonu olan LG V30+, nihayet ülkemizde de satışa çıkıyor. Bir amiral gemisi akıllı telefondan bekleyebileceğiniz tüm özellikleri sunan LG V30+, 128GB’lık geniş depolama alanı ile sizi hafıza kartı taşıma zorunluluğundan kurtarıyor.

LG V30+ Özellikler

6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 835

Adreno 540 GPU

4GM RAM

128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği

f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera

f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası

3.300 mAh batarya

Kablosuz Şarj

Bluetooth 5.0LE

4G VoLTE

IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası

Hibrit Çift SIM Kart Yuvası

Peki LG V30+’ın Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

LG V30+ almayı düşünenler, cüzdanlarının boşalmasına hazır olmalılar. Zira LG V30+ ülkemizde 4399 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Elbette ülkemizde 6700 TL’ye amiral gemisi bulunduğunu düşünürsek LG V30+’ın çok yüksek bir fiyata sahip olduğunu söyleyemeyiz.