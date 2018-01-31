Güney Koreli teknoloji devi LG'nin son amiral gemisi olan LG V30+, Türk Telekom mağazalarında yerini aldı. Böylece cihaz resmi olarak Türkiye'de satışa sunulmuş oldu.

LG’nin geçtiğimiz yılın yaz - sonbahar geçiş döneminde tanıttığı son amiral gemisi akıllı telefonu LG V30+, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. LG’nin şu ana kadar tanıttığı en iyi telefon olarak nitelendirilen LG V30+ ile bir an önce tanışmak isteyen tüketiciler, Türk Telekom mağazalarını ziyaret ederek 4.399 TL karşılığında cihaza sahip olabilirler.

İnce çerçeveli bir tasarıma sahip LG V30+, 18:9 ekran formatındaki OLED ekranı ile son derece premium bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Ayrıca cihaz 1.6 diyafram açıklığına sahip ilk çift kameralı amiral gemisi olarak da göze çarpıyor.

LG V30+ Özellikler

6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 835

Adreno 540 GPU

4GM RAM

128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği

f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera

f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası

3.300 mAh batarya

Kablosuz Şarj

Bluetooth 5.0LE

4G VoLTE

IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası

Hibrit Çift SIM Kart Yuvası

Ayrıca LG, Türkiye’deki mevcut kullanıcıları için de oldukça hoş bir yarışma düzenliyor. LG SmartWorld uygulamasındaki yarışmaya -10 Ocak'ta başladı ve 11 Şubat'a kadar devam edecek- katılan kullanıcıları bir LG V30+ videosu ve ardından cevaplamaları istenen 5 soru bekliyor. Tüm soruları doğru bilen yarışmacılar çeşitli ödüller ve bir çekiliş hakkı kazanıyorlar. Çekiliş neticesinde LG, kazanan talihlilere 1 adet V30+, 10 adet LG HBS-780 bluetooth kulaklık ve 50 adet 6500mAh’lik LG powerbank hediye edecek.