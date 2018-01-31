LG’nin geçtiğimiz yılın yaz - sonbahar geçiş döneminde tanıttığı son amiral gemisi akıllı telefonu LG V30+, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. LG’nin şu ana kadar tanıttığı en iyi telefon olarak nitelendirilen LG V30+ ile bir an önce tanışmak isteyen tüketiciler, Türk Telekom mağazalarını ziyaret ederek 4.399 TL karşılığında cihaza sahip olabilirler.
İnce çerçeveli bir tasarıma sahip LG V30+, 18:9 ekran formatındaki OLED ekranı ile son derece premium bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Ayrıca cihaz 1.6 diyafram açıklığına sahip ilk çift kameralı amiral gemisi olarak da göze çarpıyor.
LG V30+ Özellikler
- 6 inç QHD OLED ekran 18:9, Corning Goilla Glass 5
- Qualcomm Snapdragon 835
- Adreno 540 GPU
- 4GM RAM
- 128 GB Depolama Alanı(2TB’a kadar microSD kart desteği
- f/1.6 diyafram aralığında 16 MP ve f/2.2 diyafram aralığında 5 MP çift arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığında 120 derece geniş açılı 13 MP selfie kamerası
- 3.300 mAh batarya
- Kablosuz Şarj
- Bluetooth 5.0LE
- 4G VoLTE
- IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Sertifikası
- Hibrit Çift SIM Kart Yuvası
Ayrıca LG, Türkiye’deki mevcut kullanıcıları için de oldukça hoş bir yarışma düzenliyor. LG SmartWorld uygulamasındaki yarışmaya -10 Ocak'ta başladı ve 11 Şubat'a kadar devam edecek- katılan kullanıcıları bir LG V30+ videosu ve ardından cevaplamaları istenen 5 soru bekliyor. Tüm soruları doğru bilen yarışmacılar çeşitli ödüller ve bir çekiliş hakkı kazanıyorlar. Çekiliş neticesinde LG, kazanan talihlilere 1 adet V30+, 10 adet LG HBS-780 bluetooth kulaklık ve 50 adet 6500mAh’lik LG powerbank hediye edecek.