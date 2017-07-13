LG V30'u Duyuracağı Tarihi 'Kısmen' Açıkladı!

LG yeni amiral gemisini duyuracağı tarih için yeni bir bildirim paylaştı. Yeni gönderi telefonun ne zaman duyurulacağını gözler önüne seriyor.

LG, yeni telefonunu duyurmak için hazırlıklara başladı. İpuçları üzerinden ilerlemeyi seçen şirket, IFA teknoloji fuarının başlamasından hemen önce 31 Ağustos’ta Berlin V30 lansmanını ima eden bir “Tarih Kaydet” bildirimi gönderdi. Görüntüyü gördüğünüzde LG’nin bu tarihte ne yapacağını net bir şekilde görüyorsunuz. Büyük bir “V” harfinin yer aldığı görseli gönderen LG, bu tarihte LG V30 telefonlarını duyuracak gibi duruyor.

Görselle birlikte ortaya atılan tek bilgi bu değil. Gönderilen görselin oran orantısına baktığımızda, 2:1 en boy oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu da LG G6’larda yer alan 18:9(2:1) oranın aynı şekilde V30’larda da kullanılacağı anlamına geliyor.

Tahminlere göre V30, şirketin bir önceki amiral gemisi LG G6’ya benzeyecek. LG V30’da beklenen ikincil ekranın artık gelmeyeceği neredeyse kesin olduğuna göre konsept, genel olarak G6 gibi olacaktır.

LG V30’un beklenen donanımlarına baktığımızda LG G6’da yapılan hataların yapılmayacağını tahmin ediyoruz. LG G6’da kullanılan Snapdragon 821’in aksine V30’da en güçlü işlemci olan Snapdragon 835 kullanılacak. G6’da dikkat çeken bu sıkıntılı durum V30’da çözülürse, kullanıcılar biraz daha rahat bir şekilde telefonu satın alabilirler.