LG, V30'un Arayüz Özelliklerini Duyurdu!

LG, yeni amiral gemisi V30'un tanıtımına birkaç hafta kala cihazın kullanıcı arayüzü hakkında bilgi veren bir bülten yayınladı.

LG, UX 6.0+ adındaki arayüz pek çok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Yeni bir kayan menü, yeni güvenlik seçenekleri, yeni kamera ve Always-On ekran, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için geliştirilmiş.

LG, yeni kayan menü hakkında tam olarak detay vermedi ancak LG V20'nin ikinci ekranına benzer bir işlevi olacağı söylenilebilir. Menüyü açtığınızda 'sık kullanılan özellikler' benzeri bir menü ile karşılaşacaksınız. Samsung'un Edge menülerine benzetilebilir, ancak Samsung'da olduğu gibi tüm ekranı kaplamayacak.

Yeni arayüz, yeni kamera yeteneklerini de beraberinde getiriyor. Kameranın manuel moduna gelen 'Graphy' özelliği sayesinde kullanıcılar, profesyonel fotoğrafçıların ISO, beyaz dengesi, deklanşör hızı gibi ön ayarlarını indirip kullanabilecekler. LG, daha hızlı bir şekilde GIF ve film oluşturma özellikleri geleceğini de açıkladı.

LG, Always-On ekranına da yepyeni özellikler getiriyor. 'Araçlar' özelliği sayesinde Always-On ekranına bazı uygulama kısayolları yerleştirilebilecek. Ayrıca LG UX 6.0+ ile birlikte Always-On ekranından müzikçalara erişebilir ve ekrana bir resim koyabilirsiniz.

Güvenlik konusunda ise LG yeni geliştirmelere gidiyor. Yüz tanıma özelliği, ekran kapalıyken güç düğmesine basmasanız dahi her zaman aktif olacak(sensörlerin ve ön kameranın sürekli açık olmasıyla batarya hızla boşalacaktır, LG'nin bu konudaki çözümünü gerçekten merak ediyoruz). Ayrıca kullanıcılar Qualcomm'un Aqstic özelliği sayesinde cihaz için bir uyandırma sesi seçebilirler. Bu sistemin de ne kadar kullanışlı olduğunu cihazın tanıtımından sonra anlayacağız.

Bültende değinilmedi, ancak merak edilen bir başka konu da V30'un Android'in hangi sürümü ile kutudan çıkacağı. Geçtiğimiz yıl V20, Android Noutgat ile satışa çıkan ilk cihazlardan biriydi, ancak bu yıl V30'un hangi sürüm ile geleceği henüz belli değil.