LG V30'un Basın Görselleri Ortaya Çıktı: Çok Hoş Görünüyor

Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden LG V30'un en net fotoğraflarını paylaştı.

LG V30 hakkında pek çok bilgiyi bizzat şirket tarafından almıştık. Şirketin vermediği bilgiler ise içeriden sızdırılan görseller ile netleşiyor. Paylaştığı akıllı telefon sızıntıları ile adı haberlerimizde sıkça geçen Evan Blass, LG’nin yeni amiral gemisi V30’un yeni görsellerini paylaştı.

Evan Blass’ın paylaştığı fotoğraflar muhtemelen cihazın lansmanında kullanılacak basın görselleri. Görüntülerde dikkati ilk çeken şey, V30’un tasarım anlamında genişletilmiş bir G6 gibi görünüyor olması.

Neredeyse hiç çerçevesi bulunmayan V30, 18:9 en-boy oranına ve 1440 x 2880 çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekran, Samsung amiral gemilerinde olduğu gibi ‘edge’ olmasa da tutuşu kolaylaştırmak için yanlarda bir miktar kavis söz konusu.

Cihazın arka tarafı son yıllarda alıştığımız LG tasarımına sahip. Üst kısımda akıllı telefon piyasasında ilk olacak f/1.6 diyafram açıklığına sahip çift kamera bulunuyor. Kameranın altında ise daha önceki LG modellerinde olduğu gibi parmak izi okuyucu bulunuyor.

LG V30’un tanıtımından kısa süre sonra satışa çıkması bekleniyor. 30 Ağustos’ta tanıtımı yapılacak cihaz Eylül ortalarında raflardaki yerini alacaktır.