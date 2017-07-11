LG V30'un CAD Tasarımları, Telefonu Tüm Detayıyla Gösteriyor!

LG'nin yeni amiral gemisi V30'un görüntüleri netleşmeye başladı. OneLeaks tarafından yayınlanan video, telefonun nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

LG, bu sene çıkaracağı ikinci amiral gemisi V30’un hazırlıklarına devam ediyor. Biz bu telefonu beklerken cihazın CAD tasarımları ortaya çıktı. Bu tasarımlar sayesinde LG V30’un genel tasarımını net bir şekilde görüyoruz.

OneLeaks tarafından hazırlanan videoda genel tasarımı ortaya çıkan LG V30’un bu görünümde geleceğine inanılıyor. Akıllı telefonun yayınlanan videosuna baktığımızda, 151.4 x 75.2 x 7.4 mm ölçülerinde ve 6 inç boyutunda bir ekran görüyoruz.

Telefonun arka kısmında çift kamera ve hemen onların altında şık bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonun alt kısmına baktığımızda ise şarj için yerleştirilmiş USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Son zamanlarda telefonların belalısı haline gelen 3.5 mm ses jakı da hak ettiği yer olan telefonun üst kısmına yerleştirilmiş.

Snapdragon 835 ile gelecek cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama bulunması beklenirken, çıkış dönemi göz önüne alındığında Galaxy Note 8 ve iPhone 8 ile kıyasıya bir mücadeleye girişeceğini söyleyebiliriz.

Telefonun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor, ancak bu bilginin IFA 2017’de ortaya çıkması bekleniyor. Sizce LG V30, mücadele edeceği rakiplerin arasında ön plana çıkmayı başarır mı?