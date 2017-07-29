LG V30'un Çıkış Tarihi Kesinleşti: 28 Eylül'de Mağazalarda!

LG'nin özelliklerle dolu olarak gelecek fişek telefonu V30, 28 Eylül'de satışa çıkarılacak.

IFA 2017 konferansında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan LG V30, resmi olarak satışa ne zaman çıkacak?

"LG V10 ve V20; V30'un öncülleri."

Özel bir kaynaktan gelen LG'nin iç dökümanlarındaki bilgilere göre, JOAN kod adlı LG'nin yeni amiral gemisi modeli V30, 31 Ağustos'ta tanıtılacak ve ilk olarak 15 Eylül'de anavatanı Güney Kore'de satışa çıkarılacak.

Kore'nin ardından ABD'ye ulaşacak model 17 Eylül'de ön sipariş almaya başlayacak ve 28'inde de resmi olarak satışa çıkarılacak. Cihazın V serisi tarihinde ilk kez Avrupa'da da resmi olarak satışa çıkarılacağını öğrendiğimiz belgeler ne yazık ki tarih hakkında bir bilgi içermiyor. Ancak yine aynı belgelerde cihazın 28 Eylül'de dünya çapında satışa çıkarılacağı söyleniyor. Bu da demektir ki Avrupa da bu tarihte ya da daha önce cihaza sahip olacaktır.

Samsung Galaxy Note 8'e iyi bir rakip olması beklenen V30, yılın en çok merak edilen modellerinden biri konumunda. Son bilgilere göre telefon 6 inçlik LG yapımı P-OLED çerçevesiz bir ekranla ve Qualcomm Snapdragon 835 çipsetiyle gelecek. Depolama kısmında bilgi olmamasına karşın 4GB/64GB ve 6GB/128GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonla gelmesi mümkün görünüyor.