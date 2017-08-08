LG V30'un En Net Görüntüleri Sızdırıldı!

LG'nin yakında çıkaracağı amiral gemisi V30 için en net görüntüler sızdı. Her şeyiyle Galaxy Note 8 ve iPhone 8'e rakip olacak cihazın kamera performansı umut vaat ediyor.

LG’nin Ağustos-Eylül ayları arasında duyurması beklenen V30’u hakkında en net görüntüler sızdı. Phablet boyutunda olacak telefonun sızan görüntülerinde telefon çalışırken -hatta fotoğraf çekerken- gözüküyor.

HitRecord’da sızan bu görüntüler, telefonu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kamera performansında çift objektifli kamerası ile başarılı görüntüler yakalamayı başaran LG V30’un çektiği fotoğrafları da paylaşan ekip, telefonun kamerası hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Yayınlanan fotoğraflardan, cihazın gündüz çekimlerini son derece başarılı bir şekilde yaptığını görebiliyoruz. Hem ön hem de arka kameradan gelen görüntüler başarılı olsa da asıl merak edilen gece çekimleri ve bu konu hakkında henüz bir şey bilinmiyor.

LG G6’nın mirasının üstüne biraz katarak ilerleyen LG V30’da P-OLED ekran teknolojisi kullanılacak. 2:1 en-boy oranında FullVision bir ekranla gelecek LG V30’da G6’nın aksine Snapdragon 835 olacak. Bu da cihazın Galaxy Note 8’in karşısında daha çok şansının olmasını sağlıyor. Yine de LG’nin fiyat konusunu bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Şirket eğer uygun bir fiyat performans telefona dönebilirse sanırım herkes için daha uygun olacak.