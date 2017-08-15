LG V30'un Her Zaman Açık Ekranından Görseller Paylaşıldı

LG'nin merakla beklenen 2017 yılı ikinci amiral gemisi V30, daha önceki bilgilerden öğrendiğimize göre ikincil ekran yerine her zaman açık ekran teknolojisinden faydalanacak.

LG'nin bu yıl çıkardığı amiral gemisi G6, eski çipset kullanması nedeniyle bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmemiş ve gerçek amiral gemisi sıfatına sahip olamamıştı. Bu açığı kapatmak için gelen V30 modeli, V serisinin imzası olan ikincil ekranı kaldırarak tüm yükü Always-On-Display'e yönlendiriyor.

Daha önceki haberimizde LG'nin ikincil erkan yerine yüzen ekran kullanacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunu firmanın doğrulamasının ardından yeni arayüzden bu özelliğe ait bir kaç görsel de bizlerle paylaşıldı. Bu görsellerde pek de yabancı olmadığımız bir daima açık ekran görüntüsü bizleri karşılıyor.

Samsung'un ya da diğer firmaların Always-On Display arayüzlerinden pek de farklı olmayan bu ekranlar, farklı bir kaç fonksiyon içeriyor. Saati ve tarihi göstermenin dışında özelleştirilebilir ayarlar kısayolları ve müzik oynatıcıya da erişim sağlıyor. İkincil ekranın sahip olduğu fonksiyonları buraya aktarmayı hedefleyen LG, sanıyoruz ki bu kararı alarak iyi bir iş yapmış.

İkincil ekranları seven kullanıcılar mutlaka vardır ancak ikinci bir ekran eklemek yerine uçtan uca tüm ön kısmı kaplayan OLED bir ekran kullanmak, çok daha işlevsel ve görsel olarak çekici olacaktır. LG'nin yeni amiral gemisi 31 Ağustos'ta tanıtıldığında ikinci ekranın şutlanmasının iyi mi kötü mü olduğunu hep birlikte göreceğiz.