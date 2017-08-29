LG V30'un ilk Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Hi-Fi DAC Parlıyor!

Akıllı telefon dünyasında merakla beklenen telefonlardan olan LG'nin ikinci amiral gemisi olacak olan V30, ilk gerçek fotoğraflarıyla karşımıza çıktı.

LG'nin G6 ile istediğini alamaması sonucu merakla beklenen ve V serisinin gittikçe popülerleşmesinden nasibini alacak olan V30, çerçevesiz 6 inç P-OLED ekranıyla ilk kez fotoğraflandı.

Telefon hakkında neredeyse her şeyi bilmemize rağmen bu kez cihazın gerçek fotoğraflarını gördük. Çinin sosyal medyası Weibo'dan paylaşılan bu fotoğraflar cihazın ön tarafını ekran açık bir şekilde gösteriyor. LG G6 gibi oldukça minimal çerçevelere sahip akıllı telefon, vaadedildiği şekilde son derece kaliteli bir ekranla geliyor. Çözünürlük olarak gördüğümüz üzere tahminen 1440x2880 olan ekran, 6 inçlik boyutuyla göz dolduruyor.

Fotoğraflarda yer almayan detaylar olarak cihazın ünlü Hi-Fi DAC ile gelecek olması LG tarafından neredeyse sürekli zikrediliyor. Bu ses sisteminin vaadettiği geliştirme ses bozulmasını %0.0002'ye kadar indirmek şeklinde. V serisinin multimedya tüketim ve üretim alanında ne denli başarılı bir geçmişi olduğunu göz önüne alırsak bu bilgilerin doğruluğundan pek şüphe duymaya gerek yok gibi görünüyor.

Bu Perşembe IFA konferansında tanıtılacak olan V30 hakkında tüm detayları tanıtılır tanıtılmaz detayları size aktaracağız.