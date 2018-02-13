LG V30 Daha İyi Fotoğraflar İçin Yapay Zekayı Kullanacak

Geçtiğimiz sene içerisinde piyasaya çıkan ve kullanıcılarının oldukça memnun göründüğü V30'un yeni versiyonu oldukça sağlam geliyor.

Geçtiğimiz sene içerisinde piyasaya çıkan ve özellikle V30+ modeliyle oldukça dikkat çeken LG, Barcelona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni bir telefon duyurmayacağını ve mevcut telefonlarının yeni versiyonları ile kullanıcılarının karşısına çıkacağını, sırf rakiplerinin karşısına yeni modeller koymak için acele kararlar vermeyeceğini daha önce duyurmuştu.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren LG, Mobil Dünya Kongresi kapsamında V30'un 2018 versiyonunu açıklayacağını resmi olarak duyurdu. LG'nin bu yeni akıllı telefonu, daha da akıllı bir kamera ile karşımıza çıkacak. LG'nin "Vision A.I" adını verdiği bu yeni yazılım sayesinde, cihazın kamerası hem pozlamayı daha iyi yapacak, hem ortamın ışığını çok daha iyi algılayacak. Aynı şekilde ek bir 'QR Code' yazılımına ihtiyaç duymadan QR içeren bir resim gördüğünde direkt olarak okuyabilecek.

1000'den fazla kategori için toplamda 100 milyonu aşkın resmin LG tarafından sisteme girilerek yapay zekanın siz bu fotoğrafları çekerken olabilecek en stabil ayarları bulmasını sağlayacak olan V30'un yeni modeli oldukça sağlam geliyor gibi görünüyor. Yapay zekanın hayatımızın her alanına yavaştan girmeye başladığı günlerde, bakalım bu teknoloji akıllı telefonların kameralarını da olumlu yönde etkileyebilecek mi?