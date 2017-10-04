iPhone 8'in Stereo Hoparlörleri Rakiplerine Toz Yutturuyor!

Apple'ın iPhone 8'de kullandığı stereo hoparlörler, rakipleri ile karşılaştırılamayacak kadar yüksek ses kalitesine sahip.

Apple, iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte getirdiği stereo hoparlörler ile ses konusunda rakiplerinin zaten fazlası ile önünde bulunuyordu. Fakat şirket, iPhone 8 ve 8 Plus’da stereo hoparlörlerini daha da geliştirerek adil rekabeti adeta yok etti.

iPhone 8 ve 8 Plus için en büyük rakipleri LG V30(üretim öncesi ön sürüm) ve Galaxy Note 8 ile bir ses karşılaştırılması yapıldı. Sonuçlar, Apple’ın Samsung ve LG’nin çok önünde olduğunu gözler önüne seriyor.

İşte karşılaştırma sonucunda elde edilen puanlar:

Peki iPhone 8 ve 8 Plus’ın ses kalitesi ve düzeyi neden bu kadar iyi?

Öncelikle konumlarından dolayı iPhone 8 hoparlörleri, bir video izlediğiniz sırada gerçek bir stereo hoparlör hissini uyandırıyor. Bunun yanı sıra iPhone 8’de sesler bir telefon hoparlörüne göre oldukça temiz ve net. Hatta bazen sesler rahatsız edici derecede keskin olabiliyor.

Tabii ki bir Subwoofer kalitesinden bahsetmiyoruz. Fakat stereo hoparlörün oluşturduğu derinlik ve kalite, videoları çok daha canlı hale getiriyor. Ayrıca iPhone 8’in gelişmiş stereo hoparlörleri, iPhone 7’ye göre %20 daha yüksek ses deneyimi sağlıyor.

LG V30, bu karşılaştırmaya üretim öncesi test cihazı ile girdi. Yine de hoparlör üretim aşamasında çok fazla değişikliğe uğramayacağı için yorum yapabiliriz. LG V30’un ses kalitesi kesinlikle kötü değil. Hatta pek çok cihaza göre çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Fakat mono hoparlör, iPhone 8’de bulunan stereo hoparlörün sağladığı ses derinliğini veremiyor.

Galaxy Note 8’in ses deneyimi genel anlamda LG V30’a oldukça benziyor fakat onun kadar berrak bir ses deneyimi sunamıyor. Her ne kadar yeterince yüksek ses verebiliyor olsa da iPhone 8’e göre hem kalite hem derinlik olarak açık bir şekilde geride kalıyor.