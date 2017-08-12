LG V30 ve Plus Modellerinin Fiyatları Ortaya Çıktı

LG'nin bu yıl tanıtacağı ikinci amiral gemisi olacak V30, bir de plus modeliyle birlikte gelecek.

Bu yıl tanıtılacak Samsung Galaxy Note 8'in fiyat etiketi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra geçirdiğimiz anlık şoklar, LG'nin yeni model amiral gemilerinde de başımıza gelecek diye korkmaya başlamıştık.

Öncelikle telefonun şimdiye kadar bilmediğimiz Plus varyantı da gün yüzüne çıktı. Normal V30 modelinden farklı olarak dahili depolamayı iki katına çıkaracak Plus modeli, daha iyi ses donanımı ve kablosuz şarj özelliğiyle gelecek. Yani 6 inçlik P-OLED Full-Vision ekranın büyümesi veya iç donanımın güçlenmesi söz konusu değil.

Ortaya çıkan diğer belgelerden edindiğimize göre LG V30 700 dolardan, V30 Plus 875 dolardan satışa çıkarılacak. Her iki model de 6 GB RAM, 6 inç çerçevesiz Full-Visioın ekran, Qualcomm Snapdragon 835, 16 MP ve 13 MP'lik f/1.6 açıklık değerinde çift arka kamera, su ve toz geçirmezliğin yanında 3.200 mAh'lik bir pile sahip olacak.

Güney Kore operatörlerinden yüksek seviye bir görevli ifadeleriyle V30 ikilisinin tasarımını överken LG kendine inanılmaz biçimde güvenerek V30 ikilisini Galaxy Note 8 ile neredeyse aynı günde; 23 Ağustos'ta tanıtacak ve 15 Eylül'de satışa çıkaracak.