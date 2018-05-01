LG, akıllı telefon piyasasında iyi işler başarmak için her yıl strateji değiştiriyor. Bu değişimlerden birisi olan V30 modeli, geçtiğimiz yıl çok sevildi. Şimdi ise V30S ThinQ adıyla yeniden piyasaya sürülecek. Yenilenen cihazın özellikleri ve fiyatı netleşti.

LG, geçtiğimiz şubat ayında V30 modelini yenileyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Güney Kore’de yüzünü gösteren LG V30S ThinQ, artık kıtalarlarası olarak satışa sunulmaya hazır. Cihaz başta ABD olmak üzere dünyanın fark bölgelerine gönderiliyor.

Güney Kore’de neredeyse 1000 dolara satışa çıkan cihazın ABD fiyatının 929 dolar olacağı açıklandı. Akıllı telefonların artık 1000 dolar barajı etrafında piyasaya sunulması, sadece amiral gemisi modellere has bir olay değil. LG de bu fiyat aralığına ürün yerleştirerek, kendisini ana üreticiler arasında konumlandırmak istiyor.

Cihazın teknik özelliklerine gelmeden önce bu yıl çıkacak bütün LG’lerde göreceğimiz “ThinQ” takısına dikkat etmekte fayda var. LG, Apple ve Huawei’nin öncülük ettiği yapay zeka destekli işlemci kullanımına başladı. Bir nevi düşünen cihazlar olarak karşıladığı yapay zeka destekli yeni telefonları için de ThinQ etiketini uygun gördü. Bu destek iPhone X ve Huawei P20 Pro’da olduğu gibi mobil fotoğrafçılığın iyileştirilmesi konusunda önemli bir etkiye sahip.

V30S ThinQ’nun halefi olduğu V30’dan en önemli farkı da zaten yapay zeka. Diğer taraftan 6GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte sunulduğu için hafıza alanında ufak yükseltmelerin yapıldığını söyleyelim.

LG V30 ThinQ’nun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz net değil. Mevcut dolar kurundan hareketle cihazın 5000 TL barajına yakın olma ihtimali yüksek. Ayrıca yakında göreceğimiz asıl amiral gemisi LG G7 ThinQ’yu görmeden önce V30S almak biraz hatalı olabilir. Bu nedenle sabredip LG’nin büyük kartını açmasını hep birlikte bekliyoruz.