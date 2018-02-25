LG, V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ modelleri resmiyete kavuştu. Cihazlarda önemli özellikler göze çarpıyor.

LG V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ modelleri resmiyete kavuştu.

Donanım açısından baktığımızda V30S ve V30S+ modellerine göre kıyasla RAM ve depolama seçenekleri açısından farklılık sunuyor. V30S modeli 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama imkanı sunarken V30S+ modeli, 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak asıl fark ise, yazılım kısmında. İki cihaz da, LG'nin ThinQ AI (yapay zeka) özelliğiyle geliyor.

ThinQ, 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda LG'nin cihazları için tanıtıldı ve görünen o ki, LG'nin akıllı telefonlarında hayat buluyor. Bunun örneğini, LG'nin Vision AI ismini verdiği özelliğin kamerada ve kameraya eklenen üç yeni mod olan "AI CAM", "QLens" ve "Bright Mode" özelliğinde görüyoruz. AI CAM özelliğinde, çekim yapılacak karenin içindeki objeleri analiz edip, sekiz mod içinden en iyi çekim yapabileceğiniz çekim modunu öneriyor.

QLens, QR kodlarını tarayarak online alışveriş deneyimi geliştirmeyi sağlıyor. Bright Mode ise, çeşitli algoritmalar kullanarak noise içermeyen fotoğraflar çekebilmeniz için yazılımsal aydınlatma sağlıyor. Yapay zeka geliştirmesinin ikinci kısmı ise, LG'nin sesli komutlarıyla beraber gelen Voice AI özelliği, Google Asistan ile beraber çalışarak kullanıcıların sadece ses komutuyla uygulamaları açıp cihaz ayarlarını değiştirebilmesini sağlıyor.

LG Mobile CEO'su Hwang Jeong-Hwan bu konuda, "Birçok şirket yapay zeka hakkında konuşuyor fakat biz, bu kalibredeki bir akıllı telefonda bu zamana kadar yapılmamış bir şekilde, LG V30S+'taki akıllı teknolojiyi, kullanıcılarımızın en çok kullandıkları özelliklere entegre ederek bunu sağlıyoruz." dedi.

V30S Teknik Özellikleri :

6 inçlik (2880 x 1440 pixels) QHD+ OLED 18:9 oranlı ekran, 538 PPI, Gorilla Glass 5 koruma,

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Adreno 540 GPU,

Adreno 540 GPU,

6GB LPDDR4x RAM ve 128GB dahili depolama alanı (V30S ThinQ) / 256GB dahili depolama alanı (V30S+ ThinQ), 2TB'a kadar microSD ile hafıza yükseltme imkanı,

LG UX 6.0+ arayüzüne sahip Android 8.0 (Oreo),

16 megapiksel arka kamera (f/1.6 diyafram açıklığı, 71 derece geniş açılı lens, çift tonlu LED flaş, lazer otofokus, OIS, EIS, PDAF); 13 megapiksel ikinci kamera (f/1.9 diyaframlı, 120 derece geniş açılı lens),

5 megapiksel ön kamera (90 derece geniş açılı lens, f/2.2 diyafram açıklığı),

Parmak izi sensörü, ses tanıma, yüz tanıma,

IP 68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği, MIL-STD 810G sertifikası,

32-bit gelişmiş Hi-Fi Quad DAC ses işleyici,

Boyutlar : 151.7 x 75.4 x 7.3mm,

Ağırlık : 158g

Bağlantı Tipleri : 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz frekansları), Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC, USB Tip-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Bakalım bu teknoloji, diğer firma ve cihazları nasıl etkileyecek? Cihazların teknik özellikleriyle ve duyurulan yenilikleriyle yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.