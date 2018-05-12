LG, V35 ThinQ İçin Gerekli Sertifikaları Aldı

Geçtiğimiz günlerde görüntüleri basına sızdırılan LG'nin yeni modeli LG V35 ThinQ için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da satış için gerekli sertifikalar alındı.

LG'nin G7 ThinQ modelinden sonra çıkaracağı konuşulan V35 ThinQ modelinin çıkmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. LG'nin Amerika'da ve Avrasya bölgesinde telefonu satabilmesi adına, Federal İletişim Kurulu ve Avrasya Ekonomi Komisyonu'ndan gerekli belgeleri aldığı iddia edildi. Resmi olarak “LM-V350EM” model numarası şeklinde adlandırıldı. Çoğu 2018 akıllı telefon gibi 2G, 3G ve 4G LTE bantlarını destekleyeceği belgede açıkca gözükmekte.

Ayrıca, kablosuz şarj teknolojisinin yanında NFC desteğinin de bulunduğu onaylandı. Rus EEC sertifikası ile ilgili olarak, model adından başka hiçbir cihaz bilgisi açıklanmasa da, akıllı telefonun ABD'ye özel üretilmediğini kanıtlamaktadır. LG, cihazı resmi olarak duyurmadı veya piyasaya çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamadı. Teknik özellikleri açısından LG V35 ThinQ'nun 18:9 en-boy oranına sahip bir 6 inç OLED ekranıyla gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM ile piyasaya çıkabilir.

Birçok özelliği basına sızan LG V35 ThinQ'nun büyük olasılıkla siyah ve gri renkleri ile satışa çıkması söz konusu. Henüz bir fiyat tahmini bulunmuyor, ancak çift kameraya sahip olması ve şirketin bir sonraki amiral gemisi olması bekleniyor. Söylentilere göre 3300mAh batarya ile gelecek olan V35 ThinQ, gerekli izinleri almış gözüküyor. Artık geriye LG'nin ne zaman tanıtacağını beklemek kaldı.