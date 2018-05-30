LG, şimdiye kadar ürettiği V serisi telefonları içerisinde en yenisi olan V35 ThinQ’yu, bugün itibarıyle görücüye çıkardı. Gelin cihaza ait tüm detayları birlikte inceleyelim.

LG V30S ThinQ’nun piyasaya sürülmesinden üç ay sonra, V serisine ait en yeni akıllı telefon olan V35 ThinQ duyuruldu. Cihazın teknik özelliklerini de birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz, ancak cihaza ilk baktığımız anda dikkatimizi cihazın son dönemlerin popüler özelliği olan çentiğe sahip olmadığını görüyoruz. Bu, özellikle artık çentikten sıkılmış kullanıcılar için oldukça şık bir karar olmuş.

Genel olarak ince bir çerçeve yapısına sahip olan telefon, teknik olarak da G7’den pek farklı değil. Bu noktada eğer isterseniz, sizleri daha fazla meraka sürüklemeden cihazın teknik özelliklerine geçelim.

İşte LG V35 ThinQ’nun özellikleri:

Yonga Seti: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 6 inç QHD + OLED (2880 x 1440 piksel), 18:9 en-boy oranı,

Arka Kamera: 16MP+16MP (F/1.6-F/1.9)

Ön Kamera: 8MP(F/1.9)

Batarya: 3300mAh (kablosuz şarj)

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Boyut: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

Ağırlık: 157g

Bunlara ek olarak yüz tanıma özelliğine sahip olan cihaz, hem ön hem arka kamera için portre modu ve kaplama efektleri için 19 çekim modu sunan yapay zeka algoritmasıyla donanmış şekilde elinize geliyor. Oldukça iyi fotoğraflar çekebileceğiniz iddiasında bulunan firma, düşük ışıkta bile kalite fotoğraflar çekebileceğinizin altını çiziyor. Zaten kameraların diyafram aralıklarına baktığımızda son derece tatmin edici bir donanıma sahip olduğunu görüyoruz.

Son dönem teknolojileriyle adeta harikalar yaratan LG V35 ThinQ, uzak alan ses tanıma özelliği sayesinde de sesinizi odanın herhangi bir yerinde de algılayabiliyor. Suya ve toza dayanıklı olduğunu ifade edebileceğimiz akıllı telefon, siyah ve gri olmak üzere iki renkte alıcılarını bekliyor. Son olarak 900 dolar gibi bir fiyatla satılması düşünülen cihazı, 8 Haziran’dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. Özellikler bakımından tatmin edici olan cihazın ücret kısmında müşterilerine zor anlar yaşatacağı düşünülüyor.