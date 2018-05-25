Güney Koreli teknoloji devi LG’nin V30S ThinQ modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan V35 ThinQ’i piyasaya süreceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Wireless Power Consortium veri tabanından gelen yeni bir sızıntı, V35 ThinQ’in çentiksiz tasarımını onaylıyor. Ayrıca yeni LG V35 ThinQ’in yanı sıra LG X5 (2018) ve LG X2 (2018)’in sızıntıları da ortaya çıktı. Cihazların donanım özelliklerinin neredeyse tamamı listeleniyor olsa da bunların bir sızıntı olduğunu ve resmi olarak teyit edilmediğini unutmayın.
LG V35 ThinQ Özellikler (Sızıntı)
- İşlemci: Snapdragon 845
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB/256GB+MicroSD
- Ekran: 6 inç QHD+ OLED, HDR10 desteği
- Arka Kamera: 16MP, f/1.6 diyafram + 16MP, f/1.9 diyafram
- Ön Kamera: 8MP, f/1.9
- Batarya: 3300mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
LG X5 (2018) Özellikler (Sızıntı)
- İşlemci: MediaTek MT6750
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5.5 inç HD
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 4500mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
LG X2 (2018) Özellikler (Sızıntı)
- İşlemci: Snapdragon 425
- RAM: 2GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5 inç HD
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 2410mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Söylentilere göre yeni LG V35 ThinQ, 3950 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu da cihazın LG G7’den daha uygun fiyatlı olacağını gösteriyor. LG X5 1320 TL fiyat ile satışa çıkarken, LG X2 900 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyatlara bir de ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler eklenecek.