LG'nin yakında tanıtacağı 'yeni' amiral gemisi LG V35 ThinQ'in gerçek görüntüsü ve donanım özelliklerinin yanı sıra, LG X5 ve LG X2'nin teknik özellikleri sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin V30S ThinQ modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan V35 ThinQ’i piyasaya süreceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Wireless Power Consortium veri tabanından gelen yeni bir sızıntı, V35 ThinQ’in çentiksiz tasarımını onaylıyor. Ayrıca yeni LG V35 ThinQ’in yanı sıra LG X5 (2018) ve LG X2 (2018)’in sızıntıları da ortaya çıktı. Cihazların donanım özelliklerinin neredeyse tamamı listeleniyor olsa da bunların bir sızıntı olduğunu ve resmi olarak teyit edilmediğini unutmayın.

LG V35 ThinQ Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Depolama: 128GB/256GB+MicroSD

Ekran: 6 inç QHD+ OLED, HDR10 desteği

Arka Kamera: 16MP, f/1.6 diyafram + 16MP, f/1.9 diyafram

Ön Kamera: 8MP, f/1.9

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

LG X5 (2018) Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 2GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.5 inç HD

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4500mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

LG X2 (2018) Özellikler (Sızıntı)

İşlemci: Snapdragon 425

RAM: 2GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5 inç HD

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2410mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Söylentilere göre yeni LG V35 ThinQ, 3950 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu da cihazın LG G7’den daha uygun fiyatlı olacağını gösteriyor. LG X5 1320 TL fiyat ile satışa çıkarken, LG X2 900 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Elbette ki bu fiyatlara bir de ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler eklenecek.