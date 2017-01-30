LG Watch Style'a Ait Yeni Bir Fotoğraf Ortaya Çıktı

LG’nin Android Wear 2.0 barındıracak olan iki yeni saatinden biri olan Watch Style’a ait yeni bir fotoğraf, Evan Blass tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Google, Android Wear 2.0’ı kullanıma sunmaya hazırlanırken LG’nin Android Wear 2.0 barındıracak olan ilk akıllı saatlerinden birinin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Birkaç hafta önce Güney Koreli şirketin şubat ayında LG Watch Style ve LG Watch Sport isimli Android Wear akıllı saatlerini piyasaya süreceğine dair birtakım söylentiler vardı. Hatta bu saatlere ait olduğu söylenen bazı bulanık fotoğraflar geçtiğimiz hafta ortaya çıktı. Şimdi ise Evan Blass, Twitter hesabından LG Watch Style’a ait olduğunu söylediği bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta LG Watch Style’ın gümüş ve kırmızı altın rengi görünüyor.

LG Watch Style, in silver (top) and rose gold (bottom) pic.twitter.com/JlHaq35bZ0 — Evan Blass (@evleaks) 28 Ocak 2017

LG Watch Style’ın, LG Watch Sport’a göre daha ince olacağı ve kalp atış hızı sensörü barındırmayacağı söyleniyor. Android Police’in edindiği bilgiye göre LG Watch Style, 249 dolardan satışa sunulacak. Bununla birlikte akıllı saatin 1,2 inç büyüklüğünde ve 360 x 360 piksel çözünürlüğünde bir ekran, 512 MB RAM ve 240 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

LG’nin Android Wear 2.0’lı iki yeni saatini de 9 Şubat’ta resmi olarak tanıtması ve 10 Şubat’tan itibaren de ABD’de satışa sunması bekleniyor. Takip eden iki ay içinde de akıllı saatler, ABD dışındaki pazarlarda satışa sunulacak.