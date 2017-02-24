LG, 4.500mAh Bataryalı Yeni Telefonunu Duyurdu: X Power 2

G6’yı tanıtması beklenen LG, Mobil Dünya Kongresi öncesi X Power 2’yi duyurdu.

LG’nin yeni tasarımı ve özellikleriyle merak edilen telefonu olan G6’sı tanıtım için beklenirken, LG ilk önce X Power 2 adlı modelini duyurdu. Geçen sene ilk defa seriye eklenen X Power modelinin devamı olan X Power 2, özellikler bakımından alt seviyede konumlandırılacak gibi duruyor.

5.5 inç HD ekrana sahip olan X Power 2, sekiz çekirdekli ve 1.5GHz hızında bir çipseti barındırıyor. 1.5GB ve 2GB gibi iki ayrı RAM seçeneği bulunan telefonun depolama kapasitesi ise 16GB ile sınırlandırılmış.

13MP arka ve 5MP de ön kamera ile gelen cihaz, 8.4mm inceliğe ve 164gr ağırlığa sahip olacak. Android 7.0 Nougat ile çalışan bu telefon, 4.500mAh bataryası ile size rahat bir 2 günlük kullanım deneyimi sunacak.

Bunların yanı sıra Bluetooth 4.2 bağlantısına ve LTE desteğine sahip olan telefonda Siyah Titan, Parlak Titan, Parlak Altın ve Parlak Mavi renk seçenekleri olacak.