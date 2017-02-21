LG X400'ün Özellikleri Belli Oldu!

LG, geçen ay içerisinde anayurdu Kore'de X300 akıllı telefonunu kamuoyuna tanıtmıştı. Söz konusu telefonun CES 2017 organizasyonu için önceden açıklanan ismi K8 olarak tanımlanmıştı.
Şimdiyse özellikle Kore pazarına dönük ve kod adı K10 olan X400 akıllı telefon internete sızdırıldı. Cihazın tüm özellikleri K10 ile aynı ama X400 muadiline ek olarak mobil TV deneyimi için HD DMB de sunuyor. X400'ün orta düzey akıllı telefon dünyasında iddialı olması bekleniyor.
LG X400'ün teknik özellikleri ise çoğu kullanıcının isteklerine yanıt verebilecek şekilde şöyle şekilleniyor:
- 5.3-inch (1280 x 720 piksel) 2.5D kavisli IPS ekran
- 1.5 GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 64-bit işlemci ve Mali T860 Grafik İstemci
- 2GB RAM, 32 GB dahili saklama alanı ve 2 TB'a kadar harici saklama alanı kapasitesi
- Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi
- LED flaşlı 13 MP arka kamera
- 5 MP, 120 derecelik ön kamera
- 148.7 x 75.3 x 7.9mm alan; 142 gram ağırlık
- Parmak izi sensörü
- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS,NFC
- 2800mAh batarya