LG X400'ün Özellikleri Belli Oldu!

LG'nin yeni orta seviye akıllı telefonu X400'ün özellikleri ortaya çıktı. X400, pek çok kullanıcıyı tatmin edecek donanımsal beceriler barındırıyor.

LG, geçen ay içerisinde anayurdu Kore'de X300 akıllı telefonunu kamuoyuna tanıtmıştı. Söz konusu telefonun CES 2017 organizasyonu için önceden açıklanan ismi K8 olarak tanımlanmıştı.

Şimdiyse özellikle Kore pazarına dönük ve kod adı K10 olan X400 akıllı telefon internete sızdırıldı. Cihazın tüm özellikleri K10 ile aynı ama X400 muadiline ek olarak mobil TV deneyimi için HD DMB de sunuyor. X400'ün orta düzey akıllı telefon dünyasında iddialı olması bekleniyor.

LG X400'ün teknik özellikleri ise çoğu kullanıcının isteklerine yanıt verebilecek şekilde şöyle şekilleniyor: