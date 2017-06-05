4.500 mAh'li Batarya Canavarı LG X500 Duyuruldu!

LG, bataryasını ön plana çıkardığı yeni telefonunu duyurdu. Telefonunun özellikle de şarjından şikayetçi olan kullanıcılar, bu telefonu gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.

LG, batarya canavarı telefonu X500’ü resmi olarak duyurdu. Telefonların birçok özelliğinde önemli artışlar yaşanırken, batarya konusu her zaman büyük sıkıntılardan birisi oldu. LG yeni telefonuyla bu durumu biraz olsun aşmayı hedeflese de hala o eski şarj sürelerini özlemiyor değiliz. Eskiden tek şarjla bir hafta giden 3310 gibi telefonlar akıllandıkça daha çok enerjiye ihtiyaç duymaya başladı. Günümüzde tek şarjla günü çıkarıp, ikinci günü zorlayan telefonları bile büyük bir sevinçle karşılıyoruz. LG’nin yeni telefonu, ikinci günü zorlayacak telefonlardan birisi olacak. Tam tamına 4.500 mAh batarya ile gelen telefon, 20 saat boyunca kesintisiz video oynatabiliyor.

Pilin %50’sini yalnızca 1 saat içerisinde şarj edebildiğini belirten LG, telefonun diğer özelliklerini de açıkladı. 5.5 inçlik bir ekrana sahip telefonda 13 MP arka kamera bulunurken, ön tarafında 5 MP’lik kamera bulunuyor.

Mediatek MT7650 SoC işlemcisi ile güçlendirilen telefonda, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 285 dolar fiyatı bulunan telefon, 9 Haziran’da Güney Kore’de satışa sunulacak. Sonrasında ise ülkemiz dahil tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.