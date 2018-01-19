LG, Yapay Zekaya Sahip V30 Versiyonunu Piyasaya Sürebilir

Söylentilere göre, 26 Şubat 2018’de başlayacak MWC fuarında LG yeni bir V30 modeli duyuracak.

The Korea Herald gazetesinin yazdığı habere göre LG, yeni akıllı telefonu V30’un gelişmiş bir sürümü “V30+ α” üzerinde çalışıyor. Ayrıca yayınlanan haberde, LG’nin V30+ α telefonunda özellikle yapay zeka konusuna odaklandığı belirtildi. MWC fuarında her yıl yeni bir G serisi akıllı telefon duyurmasına alıştığımız firma, söylentiler doğru çıkarsa ufak bir sürpriz de yapmış olacak.

Google ile iş birliğinde olan firmanın yeni modellerine ekleyeceği yapay zeka özelliklerinin, Google Asistan ile uyum içerisinde çalışacağı düşünülüyor. Kısaca yeni model V30’larda Google Asistan fonksiyonlarına rastlamamız oldukça güçlü bir ihtimal.

Öte yandan başka bir söylentiye göre CEO Jo Seong-Jin, ekibine G7 modellerinin sıfırdan geliştirilmesi doğrultusunda talimat verdi. Düşünüldüğü gibi V30+ α MWC 2018’de tanıtılırsa firma G serisi telefonların tasarım aşaması için ihtiyaç duyduğu zamanı da kazanmış olacak.

LG’nin CEO’su Jo Seong-Jin, daha öncesinde V30 serisi telefonları geliştirerek piyasada daha uzun süre kalmalarını amaçladıklarını duyurmuştu. Ayrıca V30’un bugüne kadar LG tarafından üretilen en yeni ve en iyi telefon olduğu düşünülürse 2018’de alacağı güncellemelerle adından uzun bir dönem boyunca söz ettirebilir.