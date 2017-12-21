LG, Yeni 5K Ultra Geniş Açılı HDR Monitörlerini Duyurdu!

Güney Koreli teknoloji devi LG, üst seviye bir monitör isteyenleri kendine hayran bırakacak yeni 32UK950 ve 34WK95U monitörlerini duyurdu.

LG, birkaç hafta sonra CES 2018’de tanıtılacak olan yeni etkileyici monitörlerini duyurdu. İlk monitör 32UK950. 32 inçlik bu dev monitör 4K çözünürlüğe ve HDR desteğine sahip. Thunderbolt 3 bağlantısı bulunan monitör, %93 P3 renk gamına ve üst seviye LG TV’lerde gördüğümüz Nano IPS teknolojisine sahip.

Eğer 16:9 görüntü sizin için yeterli değilse bir de 32UK950’nin 5K geniş açılı versiyonu olan 34WK95U monitörü deneyin. Eğer 5K’nın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız, 5120 x 2160 çözünürlük diyebiliriz. 4K çözünürlük 3840 x 2160 piksele denk gelmektedir. Ancak monitörün genişleyen açısı ile çözünürlük de artar ve 5K olarak adlandırılır.

Her iki monitörün de hangi HDR formatlarını desteklediği konusunda LG henüz bir bilgi paylaşmış değil. Ayrıca monitörlerin fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi de şu an için bilinmiyor. Anlaşılan LG, yeni monitörlerini duyurarak yalnızca heyecan yaratmak istemiş. Daha detaylı bilgiler öğrenmek için CES 2018’i beklememiz gerekecek.