LG, Yeni iPhone İçin Bükülebilir Ekran Üretecek!

Apple, önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı 2017 iPhone'ları konusunda LG'yle ortaklığa gidiyor.

Apple, Samsung, LG vb firmalar sektörde birbirlerine rakip olabilirler. Fakat şirket bazında baktığımızda aslında bu firmalar birbirlerine çok uzak değiller.

Öyle ki yaklaşık birkaç ay önce Samsung ve LG'nin yeni çıkacak iPhone'lar için OLED ekran üretme konusunda bir yarış içerisinde olduğu söylenmekteydi. Evet, Apple'ın en büyük rakiplerinden bahsediyoruz.

Şimdi ise gelen haberlere göre ise bu yarışı LG kazanmış durumda. LG Display, Google ve Microsoft'a olduğu gibi Apple'a da OLED ekranlar üretecek. Bu OLED ekranlar için kullanılan tanım ise 'dışa doğru bükülebilen' ekranlar.

LG hali hazırda daha önceden bükülebilir ve katnabilir OLED ekranlar geliştirmiş ve bu ekranları tanıtmıştı. Hatta LG, bu ekranları 2017 yılında üreteceği ürünlerde kullanacağını da duyurmuştu. Apple cephesinde baktığımızda pek çok kaynakta bahsedilene göre firma, 2017 yılında üreteceği iPhone modellerinden en az birinde OLED ekran kullanmayı düşünüyor. Ayrıca geçen ay ortaya çıkan haberlere göre Apple, yeni iPhone için yüksek çözünürlükte kavisli ekranlar barındıran prototipler geliştirmişti.

Yani sonuç olarak Apple, 2017 yılında tanıtacağı iPhone'larda, ekran konusunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ve muhtemelen LG Display de bu değişikliklerin bir parçası olacak gibi.

