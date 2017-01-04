LG, Yeni Soundbar'ının 4K Çözünürlüğe Sahip Olduğunu İddia Etti!

LG, CES 2017’de tanıttığı SJ9 soundbar’ının 4K çözünürlüğüne sahip olduğunu iddia etti.

LG, CES 2017’de yaptığı ilginç bir duyuruyla gündeme geldi. Güney Koreli firma, yeni tanıttığı SJ9 soundbar’ının 4K çözünürlüğe sahip olduğunu ifade etti. Evet, bir soundbar’dan bahsediyoruz.

Şimdi sizlerin aklına “Çözünürlük, görüntü/ekran ile alakalı değil mi?” sorusu gelecektir haklı olarak. Evet, bu doğru. Ancak LG’nin bununla ilgili olarak şöyle bir savunması var; çift kanaldan 24 bit, 96 kHz ses dinlediğinizde, saniyedeki veri akış miktarı 4.608.000 (2 x 24 x 96.000) bit’tir. İşte LG de, yeni soundbar’ı için kullandığı 4K çözünürlük ifadesini de buna dayandırıyor. Ancak televizyonlar, monitörler ya da akıllı telefonlar için bahsettiğimiz çözünürlük olayı bir saniyede işlenen veri miktarıyla alakalı değildir. Buradaki çözünürlük ifadesi, ekranın yatayda sahip olduğu piksel sayısını ifade eder.

Sonuç olarak seslerin dünyasında pikseller yoktur. Yani bir hoparlör ya da benzeri bir ses cihazı için çözünürlük ifadesi kullanılamaz. Dolayısıyla da LG’nin bahsettiği gibi bir 4K soundbar var olamaz.