Kişisel Kitaplığınızı Ortak Kitaplığa Dönüştüren Libro

Üç kardeş tarafından ortaya çıkarılan ve ilk aşamaları hayatta olan proje, kişisel kitaplıkların yakın çevredekiler tarafından kullanılabilecek ortak kitaplıklar haline gelmesini sağlıyor.

Yongrim, JuJu ve Kyurim Rhee kardeşlerin kurduğu ve yürüttüğü mobil uygulamaya dayalı bir hizmet, kullanıcıların kişisel kitaplıklarındaki kaynakları komşuları ya da yakın çevredekileriyle güvenli şekilde paylaşmalarını sağlıyor.

İki yıl önce kardeşlerden Google çalışanı olan ve California'da yaşayan Yongrim Rhee, evindeki 40 tane sörf tahtasını ne yapabileceğiyle ilgili düşünmeye başladı. Kardeşleriyle birlikte ortaya çıkardıkları fikir bu tahtaları isteyenlere kiralama hizmetiydi, fakat bunu gerçekleştirmediler. Bu fikri kendilerine temel edinerek daha geniş bir kapsamda yeni bir fikir ortaya çıkardılar. Yeni fikir, komşuların ellerindeki fazla eşyaları paylaşmaları için bir platform oluşturmaktı. Bunu da yapmadılar. Kısa bir süre sonra ise aynı fikri belirli bir alana sabitleyerek sadece kitapların ödünç alınıp verilmesinde karar kıldılar ve bunu gerçekleştirdiler.

Libro Library, kısaca, kullanıcılarını sahip oldukları kitapların taratılmasının ardından bunları çevredeki kullanıcılarla paylaşıyor ve onlar da dilerlerse hangi kitabı ödünç almak istediklerini belirtip gidip alıyorlar. Uygulama ve şirket hala başlangıç aşamalarında, öyle baştalar ki çalışanlar sadece kendileri. Belirli bölgelerde test edilen uygulama, bu bölgelerde yeterince kullanıcı sisteme dahil olursa kitap alıp vermek aktif hale geliyor. Bu bölgeler şimdilik Güney Amerika ülkelerindeki Buenos-Aires ve Santiago de Chile şehirleriyle sınırlı.

Fikrin dünya çapında dikkat çekeceğini düşünen kardeşler, durumla ilgili olarak oldukça umutlu. Kendilerinin de bir çok kitaba sahip olduklarını söyleyen kardeşler, konuştukları herkesin ne kadar e-kitapların içinde olurlarsa olsunlar hala kağıt kitaplara döndüklerini de belirtiyorlar. Kağıdın kokusu, kendini bıraktırmıyor.

Takımın şuan için en büyük sıkıntısı, para kazanmak. Projeyi şu ana kadar kendi birikimleriyle ilerleten kardeşler, bundan sonra nasıl gelir üreteceklerini düşünüyorlar. Uygulamayı ücretsiz olarak tutmakta kararlı olan ekip, şimdilik bir kaç olasılığı değerlendiriyor. Bu olasılıklardan bir tanesi yazarların kendi kitaplarını dağıtmalarına imkan sağlayarak para talep etmek, diğeri içerik ile alakalı reklamları uygulamaya eklemek, sonuncusu da kullancıların okuma istatistiklerini belirli kuruluşlara para karşılığı vermek. Tahminimizce üçü birden hayata geçecektir.

Şimdilik sadece iOS için var olan uygulama, gelecekte daha yaygın hale getirilmek isteniyor.