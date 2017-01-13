Lig TV Başta Olmak Üzere Digiturk Kanalları Resmen Değişti!

Digiturk'ün Katar merkezli beIN Medya Grubu tarafından satın alınması sonrası Lig TV başta olmak üzere birçok kanal beIN adını aldı.

Geçtiğimiz gün sizlere 13 Ocak'tan itibaren Lig TV kanallarının isim değişikliği yapacağından bahsetmiştik. Katar merkezli beIN Medya Grubu tarafından satın alınan Digiturk'ün değişikliği dün gece 12'de yapılan kapsamlı yenilik ile tüm Lig TV kanalları beraber İZ TV ve sinema ve dizi kanatlarıyla beraber beIN adını aldı.

Lig TV kanalları beIN Sports adını alırken beIN MOVIES adı altında ‘Premier’, ‘Stars’, ‘Action’, ‘Family’, ‘Festival’, ‘Comedy’, ‘Turk’ film kanalları yer alırken; beIN SERIES başlığı altında da ‘Vice’, ‘Comedy’, ‘Sci-fi’ ve ‘Drama’ kanallarına dönüştü.

Aynı zamanda Home&Entertainment kanalı ise bundan böyle beIN Home&Entertainment adıyla yayın yapacak.

Sadece kanal adlarını değil konseptlerde de birçok değişiklik yapan Digiturk, birçok kanalında yeni nesil çekim teknikleri ve teknolojileri ile yenilikleri de sunacağını açıkladı. Bakalım bu yeni kanallar ile ne gibi farklılıklar göreceğiz.

Unutmadan, yukarıdaki haberimizde de bahsettiğimiz gibi tüm Digiturk abonelerine 13-16 Ocak 2017 arasında yenilenmiş kanalların tanıtımı için tüm kanalların açık olacağını da hatırlatmış olalım.