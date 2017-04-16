Light'ın 16 Lensli Çılgın Kamerası ile Tanışın!

Light, iki sene önce başlattığı çılgın projesini sonunda hayata geçirdi. İşte o 'cavanar' kameradan en net görseller.

Light isimli kamera üreticisi firmanın adını özellikle 2015 yılında ciddi şekilde duymaya başlamıştık. Bunun sebebi ise firmanın, 2015 yılının sonlarına doğru, üzerinde çalıştığı çılgın projeyi açıklamış oluşuydu ve bu projeye göre Light, üzerinde tam 16 ayrı kamera bulunan, DSLR kalitesinde bir makine üretiyordu.

Light, yaklaşık 2 senedir bu cihazı üzerinde yaptığı çalışmalara tüm hızıyla devam etti. Ve artık yavaş yavaş satışa sunulacağı gün yaklaşan L16 isimli kameranın son üretim halinden bazı fotoğraflar paylaşılmış durumda. 52MP'lik çözünürlüğe sahip olacak L16, tasarım çizgileri ile Light'ın ilk olarak 2015 yılında paylaştığı çizimlere oldukça benzerlik göstermekte. Yani bir başka deyişle Light, 2 sene önce ne tür bir cihaz geliştirme hedefi koyduysa o hedefe şaşmadan yürümüş.

Light L16'yı oluşturan kameralar şu şekilde: 6 adet 150mm f/2.4 telefoto lens, 5 adet 70mm f/2 orta mesafeli lens ve yine beş adet 28mm f/2 geniş açılı lens.

Bir süre önce ön siparişe sunulan ve gelen yoğun talepten ötürü şu an için ön siparişi durdurmuş olan Light, L16'yı 1700 dolardan 14 Temmuz'da satışa sunacak.