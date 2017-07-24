Limonata Sattığı İçin Ceza Alan Mini Kıza İş Teklifi Yağdı

Londra’daki bir caddenin kaldırımına limonata satmak için kurduğu stand yüzünden 150 sterlin ceza kesilen 5 yaşındaki kız, olayın duyulmasının ardından birçok yerden iş teklifi aldı.

İngiltere’de işletme profesörü olan Andre Spicer, kızının Londra’da geçtiğimiz hafta düzenlenen Lovebox Festivali’nin dışında bir stant açmasına izin vermişti. Minik kıza, gerekli izinleri olmadığı gerekçesiyle belediye yetkilileri tarafından 150 sterlin ceza kesildi.

Cezanın kesildiği sırada zabıtanın neden ceza kestiklerine dair uzun bir metin okuduğunu ve kızının o anda ağlamaya başladığını söyleyen Spicer, kızının daha sonra kendisine sarılıp ‘Baba, baba, sanırım ben çok kötü bir şey yaptım’ diyerek ağlamaya başladığını ifade etti. Baba, sonrasında kızıyla birlikte eşyalarını toplayıp eve dönmüşler.

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Tower Hamlets Belediyesi özür dileyerek cezayı iptal etti. Yazılı bir açıklama yapan belediye, "Kanunları uygulayanların sağduyuyla hareket etmesini isteriz. Bu sefer bunun böyle olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Andre Spicer ve kızı, olayın duyulmasıyla çok sayıda festivalden stant açmaları için teklif aldıklarını belirterek Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Dünyanın dört bir yanından nazik insanların destek mesajları bizi çok mutlu etti. Onlarca festival, Pazar ve işyeri bize limonata standı açmamızı teklif etti. Umarım bu teklifleri limonata standı açmak isteyen diğer kişilere de yollarlar."

Londra’nın ünlü restoranlarından olan Borough Market, Twitter şu tweet’i attı: "Kızınız Borough Market'te limonata satmak ister mi? Bunun gerçekleşmesini isteriz."