Tesla Model S'i hiç böyle görmediğinize eminiz. Araç, limuzine dönüştürülüp Ebay üzerinden açık artırmaya çıkartıldı.

Elon Musk’ın bile görmediği bir Tesla aracı olabilir mi? eBay’de satışa çıkartılan Tesla Model S’in modifiye edilmiş halini görünce, dahi girişimci Musk da bile ışıklar parlayabilir. Kaliforniya’da ortaya çıkan bu satış ile Tesla Model S’in limuzine çevrildiğini ve bu şekilde Ebay'de açık artırmaya çıkartıldığını görüyoruz. Teklif şu anda normal boyutta bir Model S’in fiyatından düşük, ancak açık artırma işlemi daha 3 gün devam edeceği için muhtemelen bu fiyatı geçecek.

Şu anda 0 bir Tesla Model S satın almaya kalksanız 75 ila 135 bin dolar arası bir ücret ödemeniz gerekirdi. Limuzine çevrilen aracın fiyatı ise şu anda 80.400 dolar civarında. 2015’ten beri kullanıcının elinden olan ve toplamda yalnızca “150 mil” yaptığı söylenen bu aracın fiyatının ne kadar çıkacağını bilmiyorum, ancak satın alan kişi bütün dünyada yalnızca kendisinin kullandığı bir arabanın mutluluğunu yaşayacaktır.

Arabanın limuzin olmak için hangi işlemlerden geçtiğini bilmiyoruz. Zaten kendisi de garantiden çıkmış durumda. Muhtemelen arabanın gövdesi kesildi ve araya bir Tesla Model S gövdesi daha eklendi. Bunun deneysel bir işlem ve biraz da reklam çalışması olduğu düşünülüyor. Peki sizce böyle bir modifiye işlemi gören araca paranız olsaydı kaç bin dolar verirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.