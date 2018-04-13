YouTube’da bilinen şarkıları farklı şekillerde coverlayarak Cem Yılmaz’ın bile ilgisini çeken gizemli sanatçı Lin Pesto’yu tanıyalım

Ankara’da ikamet ettiği dışında hemen hemen hiçbir özelliği bilinmeyen Lin Pesto isimli bir şarkıcı, son günlerde internet dünyasında popüler olmaya başladı. Bahar Candan’ın “Dondurma Gibisin” şarkısına yaptığı cover ile YouTube’a adım atan Lin Pesto takma isimli gizemli kadın, ülkemizde görmeye alışık olmadığımız tarzlarda şarkılar söyleyerek herkesin gönlünü fethetmeyi başardı.

Müzik tarzını Synth-Pop, Darkwave olarak tanımlayan Lin Pesto, genelde 90’lardan kalma bilinen şarkıları tamamen kendine has bir yorumla coverlayarak dinleyicilerde bambaşka bir duygu bırakıyor.

Beyin Yakıcı Klipler

Lin Pesto, hepimizin yakından tanıdığı şarkıları çok farklı tatlarda okuyor olsa da, şarkılar kadar gizemli olan bir diğer konu da klipler oluyor. Lin Pesto, şarkıları için hazırladığı videoları, kameraların insanlar arasında popüler olmaya başladığı dönemlerde çekilen amatör çekimlerden seçiyor. İnsanların gerçek anlarına ait görüntülerine yer veren Lin Pesto, bu videoları şarkılarla birleştirdiğinde izleyen kişide bağımlılık yaratmayı başarıyor.

Cem Yılmaz Güvencesiyle

Yaklaşık 9 aydır YouTube’a ara ara videolar atan Pesto’nun en büyük şansı Cem Yılmaz tarafından keşfedilmesi oldu. Ekim 2017’de “YouTube’a Lin Pesto yazın keyfini çıkarın! Tebrik ederim çok güzel bir fikir ve uygulama…” şeklinde bir tweet paylaşan Cem Yılmaz, bu açıklamasından 3 gün sonra “Sevgili @LinPesto! Nejat Alp / Seda Sayan / Şaka Yaptım düeti için Nejat Alp bölümüne talibim… Ne zaman müsaitsen okumalara girelim :)” şeklinde ikinci tweet’ini paylaşmıştı.

Cem Yılmaz’ın bu açıklamasından sonra Lin Pesto düet yapmayı kabul etse de, hala Cem Yılmaz’la ortak bir projede yer almadı. İsmini paylaşmayarak yalnızca sanat yapmak istediğini belirten Lin Pesto, büyük bir kitleden ziyade kendini anlayacak küçük bir kitleye hitap etmek istiyor gibi görünüyor. Biz de sanatını çok güzel bir şekilde icra eden Lin Pesto’nun başarılarının devamını diliyoruz.