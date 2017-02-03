İstediğiniz Herhangi Bir Şeyi Çizebilen Minik Robot: Line-Us

Kendi çizimleriniz dijital olarak yapıp bir robota çizdirebileceğiniz Line-Us projesi, çizim konusunda farklılık olarak dikkat çekiyor.

Çizim olayı özellikle dijital baskı teknolojileriyle bir nebze de olsa geride kalmaya başladı. Çizimlerinizi dijital ortamda yapıp bunu yine dijital olarak baskılamak her ne kadar kaliteyi arttırsa da bir çizim kalitesini bizlere sunamıyor. Ancak KickStarter’da ortaya çıkan Line-Us projesi, size dijital ortamda yapacağımız çizimleri bir robot tarafından aynı şekilde kağıda çizilmesini sağlıyor.

Yukarıda görebileceğiniz GIF örneğinde olduğu gibi eğer bir Line-Us sahibi olursanız Android, iOS, Windows ve Mac uyumlu uygulaması üzerinden yapacağınız çizimleri Line-Us ile dilediğiniz kalem ile aktarabilirsiniz. Aynı zamanda Wi-Fi bağlantısı sayesinde siz başka bir yerde iken bile Line-Us’a uzaktan erişerek çizim yaptırabilir, böylece yapacağınız çizimlerde evde olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsiniz.

USB bağlantısı üzerinden şarj olan Line-Us’a sadece bir powerbank bağlamanız bile yeterli. Ayrıca magnet tabanı ile gelen Line-Us’ı çizim kağıdınızın altına koyacağınız metal yüzeyi sayesinde herhangi bir kaydırma olmadan çizebilmek mümkün. Bu sayede sadece yatay değil, dikey yüzeyde de çalışabilen Line-Us’ı duvara koyarak çizimlerinizi tam karşınızdaki duvardan takip edebilirsiniz.

Şu anda Kickstarter’dan destek toplayan Line-Us’a buradan ulaşarak kit halinde 48 Dolar, hazır bir Line-Us’ı 88 Dolar’a satın alabilirsiniz.