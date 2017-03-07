Yaşamına LineageOS olarak devam eden CyanogenMod, yeni işletim sistemini özellikle çok satan modellere yönelik çıkarmaya devam ediyor.

Aralık 2016 itibariyle kepenkleri indiren yazılım firması Cyanogen, çok satan mevcut cihazlar için ürettiği kendi işletim sistemini eski yazılım ekibiyle birlikte LineageOS olarak sunmaya başladı.

Android Nougat tabanı gerektiren LineageOS, 14.1 sürümüyle Galaxy S7 ve S7 Egde modelleri için yayınlanmış durumda. Bu işletim sistemlerinin Samsung’un kendi üretimi olan Exynos işlemcileri desteklediğini de belirtelim.

LineageOS an itibariyle en çok OnePlus One cihazı için kullanılıyor. Şirket bu atılımıyla büyük markalarda da yaygın olarak kullanılmayı bekliyor. Nitekim LG G3’ün bazı sürümleri, Galaxy S III GSM LTE, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 cihazları için de indirilebilir durumda. Bugüne kadar bu özel işletim sistemi 500 bin indirmeye ulaştı.

İşletim sistemindeki en büyük yenilik, kullanım kolaylığı sağlayan yeni tek elle gezinme modu. Ekrandaki gezinme düğmelerini kullanarak telefonu rahatça kullanmanızı sağlıyor. Diğer yenilikleri öğrenmek için şuradan firmanın resmi sitesine göz atabilirsiniz

Sizde yukarıdaki cihazlardan birine sahipseni LineageOS 14.1 sürümünü buradaki bağlantıdan indirip keşfedebilirsiniz.