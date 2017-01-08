Favori Kulaklığınızı ve Ses Siteminizi Kablosuz Yapan Cihaz: Link Tech H660

10TL'lik kulaklıktan 1000TL üzerine kadar tüm kablolu kulaklık ve ses sitemi türlerini kablosuz hale çeviren Link Tech H660 bluetooth modülü ile en sevdiğiniz kulaklığınızı kablosuz olarak kullanabilirsiniz.

Son dönemlerin en popüler kulaklık türleri olan kablosuz kulaklıklar özellikle telefondan bağımsız bir şekilde kablo karmaşası olmadan müzik deneyimi sunması ile dikkat çekiyor. Ancak birçok kişi favori kulaklıklarını bırakmak istemiyor ya da benzer kalitedeki kablosuz kulaklıklar cep yakıyor.

Bu noktada devreye giren Link Tech H660 ise tüm 3.5mmlik jack çıkışı bulunan kablolu kulaklıkları ve ses sistemlerini kablosuz hale çevirmesiyle oldukça hoşunuza gidecek.

Link Tech H660 aslen bir bluetooth modülüdür ve kablolu kulaklığınızı bu modülü takarak kablosuz hale getirebilirsiniz. Böylece dilerseniz uygun fiyata bir kablosuz kulaklığa sahip olabilir, ya da yüksek fiyatlar ile satın aldığınız ancak kablosuz özelliği olmayan kulaklığınızı da kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Hatta 2+1, 3+1 ve 5+1 gibi ses sistemlerinize de destek veren bu cihaz ile ses sistemlerinizi kontrol ederken sürekli bilgisayarınıza gitmenize gerek kalmadan direkt olarak telefon, tablet vb. cihazınız ile kullanabilirsiniz.

Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Link Tech H660, HD kalitede ses ve mikrofon desteği sunması sayesinde kaliteli kulaklıklarda ve ses sistemlerinde ses kalitesi kaybı yaşatmaz. Eğer siz de bir kablolu kulaklığa ve ses sitemize sahip ve rahat bir şekilde kablosuz olarak kullanmayı istiyorsanız Link Tech H660 tam aradığınız cihaz olabilir.

Modülün nasıl çalıştığını yukarıdan girebilir, dilerseniz buradaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.