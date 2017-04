LinkedIn 500 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

İş sektörünün en fazla kullanılan online platformlarından LinkedIn, artık daha da güçlü.

Microsoft tarafınan satın alınmasının ardından kendi alanında ağırlığını giderek arttıran LinkedIn, bugün oldukça önemli bir başarıyı geride bıraktığını açıkladı. Profesyonel iş hayatının olmazsa olmazı uygulama, 200 farklı ülkeden üyeleri ile birlikte yarım milyarlık kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Her geçen gün büyümeye devam eden LinkedIn, artık 500 milyon kullanıcısı olan bir platform ve bu başarı, LinkedIn'in iş sektöründe artık ne denli önemli bir platform haline geldiğinin de bir nevi kanıtı. LinkedIn'in ulaştığı 500 milyon kullanıcı sayısı, aynı zamanda 10 milyondan fazla aktif işi, 9 milyondan fazla şirkete erişimi ve her hafta yayınlanan 100.000'den fazla makaleyi de temsil etmekte. LinkedIn üzerinde yapılan her yeni bağlantı, kullanıcıların tanıtılabileceği 400 yeni kişiyi, 100 yeni şirketi ve ortalama 500'ü aşkın iş bağlantısını temsil ediyor.

LinkedIn'de en fazla bağlantı kuran 5 ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Singapur, Birleşik Krallık ve Danimarka olarak karşımıza çıkarken şehirler bazında ilk beş şehir Londra, Amsterdam, San Francisco, Büyük Cakarta ve Milano.