LinkedIn CEO’su Çalışanına Sürpriz Yaptı

LinkedIn CEO'su Jeff Weiner'ın kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen ancak bu şansı kaçıran çalışanına yaptığı ilginç sürpriz internet aleminde beğeni topladı.

LinkedIn çalışanı Mariah Walton, Jeff Weiner ile bir öz çekim şansını kaçırmak istemiyordu. Walton tatile çıktığı sırada Weiner’in kendi ofisini ziyaret edeceğini öğrenen kadın, hem üzüntüsünü belirtmek hem de patronunda güzel bir izlenim bırakmak için çalıştığı masada bir not ve fotoğraf bıraktı.

Walton yazdığı notta ‘’ Sizinle tanışmak istiyordum ancak tatile gitmem gerekiyor ve bu yüzden çok üzgünüm. 3 bucuk yıldır analist olarak çalışıyorum, bunun 2 yılı dağ manzarası ile geçti ve şuan Bhavani’de bir baraj ekibini yönetiyorum. Gördüğün masanın sahibi benim ve her Cuma projeler üzerinde çalışıyorum. Dublinde geçirdiğin zaman içinde eğlenmen dileğiyle. (Meksika yemeklerinden uzak durmalısın.)’’ dedi. Jeff Weiner bunun üzerine çalışanına masasında bir öz çekim yaparak sürpriz yaptı.

Walton, CEO’sunun böyle bir sürpriz yapmasına çok şaşırdı ve bunu Linkedln hesabında paylaştı. 4 bin beğenisi ve 500 yorumu bulunuyor fotoğraf herkesi çok şaşırttı. İyi bir izlenim bırakma konusunda istediğine kavuşan Walton, umarız yakında tanışmak istediği patronuyla karşılaşma şansı bulur. Biraz detay olacak ama Jeff Weiner, en iyi ceolar listesinde çalışanlarının oyları ile 35. sırada yer alıyor. Listeye buradan göz atabilirsiniz.