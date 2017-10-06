LinkedIn’de İş Arayan İtalyan Futbolcu, Aradığı Takımı Buldu

İnternette oynayabileceği bir futbol takımı aramasıyla gündeme gelen İtalyan futbolcu Cristian Zaccardo, kariyerine bundan sonra Malta’da devam edecek.

Bu yaz aylarında aktif futbol yaşantısına devam etmek için LinkedIn’e ilan veren 35 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, bundan sonra kariyerine Malta Birinci Futbol Ligi takımlarından Hamrun Spartans ile sözleşme imzaladı.

Takımla sözleşme imzalar imzalamaz antrenmanlara başlayan Zaccardo, iş ilanından sonra hem farklı ülkelerden hem de İtalya’daki farklı liglerden teklifler aldığını söyledi. Hamrun Spartans yöneticilerinin kendisini önemli hissettirdiğini belirten Zaccardo, “Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Zaccardo’nun yeni takımıyla ilk maçına 15 Ekim’de çıkması bekleniyor.

Kariyerinde Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi ve son olarak İtalya 3. Lig ekiplerinden Vicenza gibi takımların fformalarını giyen Zaccardo, 2006 yılında Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takımı’nın kadrosunda da yer almıştı.