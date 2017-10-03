LinkedIn'de Snapchat'in Filtrelerini Getiriyor !

LinkedIn'de Instagram ve Snapchat'teki "hikaye" yani "stories" özelliğini getiren sosyal ağlar furyasına katıldı. Ayrıca konferans ve özel iş etkinliklerine özel filtreler de yolda!

Snapchat'in "stories" yani "hikayeler" özelliği ve filtre özellikleri şu aralar oldukça popüler. Özellikle de Facebook ve Instagram'ında bu özellikleri kendilerine uyarlamasıyla, gerçekten ilginç bir noktaya taşınan bu iki yeni özellik, popüler bir profesyonel sosyal ağ uygulaması olan LinkedIn'e de getiriliyor. Özellikle de sosyal ağın ciddi bir iş ağı olmasından dolayı bir nebze kullanıcılarını şaşırtacak olsa da, kullanım şekli aslında gayet LinkedIn'e uygun gözüküyor.

Her şeyden önce belirtmek gerekirse, bu iki özellik ünlü sosyal ağın sadece mobil uygulamasına gelecek. Fakat yine de ilginç kullanım alanları yaratabilecek ve LinkedIn'in en büyük sorunu olan aktif kullanıcının azlığı sorununa da bir çözüm getirebilir. Ancak asıl öne çıkan özelliği ise LinkedIn'in "Tuesday" adını verdiği bu hikaye özelliğiyle birlikte gelecek olan filtreler.

Bu filtreler genel olarak, konferanslar ve iş toplantıları gibi profesyonel etkinlikleri duyurmak için kullanılacak. LinkedIn'de oluşturduğunuz etkinliklere göre oluşturulacak bu filtreler, hem etkinliğin adı, yeri ve tarihi gibi bilgileri içerecek, hem de eğer konuşmacısı sizseniz altında bir de sizin profil fotoğrafınızı barındıracak. Ayrıca bu filtrelerle oluşturulan hikayelerin alt çerçevelerine dokunan kullanıcılar, etkinlik sayfasına da gidebilecek.

"Bütün konuşmacıları barındıracak ve hikayeler özelliğinden bağımsız kullanarak profilinizde paylaşabileceğiniz filtre"

Diğer sosyal ağlara göre, hikayeler özelliğini kendi konseptine göre en başarılı uyarlamayı başaran LinkedIn'in yeni özellikleri yakında bir güncelleme ile kullanıma sunulacak. Burada özellikle de sorumuz profesyonel LinkedIn kullanıcılarına: Siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? LinkedIn'i amacından saptıracak mı, yoksa amacına uygun olarak sosyal ağın kullanımına yeni bir perspektif mi katacak?