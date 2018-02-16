Staj Aradığını Söyleyen Öğrenciye Microsoft’ın CEO’su Ulaştı

Miami Üniversitesi’nde okuyan ve 2017’nin Kasım ayında, staj için şirket arayan bir öğrenci, LinkedIn profilinden staj aradığına dair bir not paylaştı. Aradan geçen 3 ayın ardından Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, öğrenciye bizzat ulaştı.

Teknoloji devi Microsoft’un geçtiğimiz yıllarda satın aldığı bir nevi kurumsal sosyal medya platformu olan LinkedIn’de iş dünyasına dair ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kullanıcıların öz geçmişlerini bir profil gibi döşemesine ve bu profiller aracılığıyla iş ağı kurmalarına olanak tanıyan platform, iş dünyasına giriş yapacak öğrenciler için de oldukça ideal bir yer.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Miami Üniversitesi öğrencisi olan Akosua Boadi-Agyemang, 2018 yazı için staj yeri arayışlarına başladı. Finans ve muhasebe sistemleri üzerine çalışmak isteyen genç, Microsoft’un LinkedIn’den sorumlu CEO’su Jeff Weiner’ı da etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

“Ben, e-postayla gönderilen ve soğuk bir içeriğe sahip birden fazla onay mesajı aldım. Şimdi, bu muhteşem platformu gerçek amaçlarından biri için kullanacağım. Yetenekli insanlar arayan insanlarla, kendim gibi insanlarla bağlantı kuracağım.

Bu muhteşem platform için teşekkürler Jeff Weiner.

-Merhaba, ben bir öğrenciyim. Muhasebe / Finans alanında 2018 yazı için staj arıyorum. Eğer birini işe arıyorsanız ya da arayan birini tanıyorsanız, ben varım. Haydi bağlantı kuralım! Tüm çabaların için minnettarım! Çok teşekkür ederim!

Her zaman "CESUR" olmak gerektiğini söylerim. Umarım bu bir gün hedeflerime ulaşmamda yardımcı olur.”

Bu mesaj, LinkedIn’de viral bir hale geldi ve ardından 3 ay geçti. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella gence bizzat ulaştı ve genç staj için şirkete kabul edildi:

Çoğunuzun, viral olan paylaşımımın neticesini merak ediyordunuz, biliyorum. Bu konuda birçok mesaj ve yorum aldım.

Bu yaz Microsoft’ta çalışacağımı belirtmek için çok heyecanlı ve mutluyum (Şükürler olsun tanrım!). Microsoft’un benim için derin bir anlamı olduğunu, Güney Afrika’daki Bostnava’da yaşarken bile kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı bir teknoloji şirketi olduğunu belirtmek istiyorum. Yamayı Microsoft Word’de öğrendim, aynı zamanda matematiği de Windows destekli bir bilgisayarda oynanabilen Reader Rabbit oyunuyla kavradım. Global etkisi ve yetki alanı bu kadar geniş olan bir şirkette çalışabileceğime hiç inanmadım.

Zenobia, Dongying, Daniel, Deborah, Felicity, Kevin & Anne ve kız kardeşlerime (Abena & Abena), arkadaşlarıma ve Aarnav'a, benimle bu yolculuğa çıkan Michelle ve bu pozisyona ulaşmamda büyük destek sağlayan herkese teşekkür ederim!

Jeff Weiner, merak ediyorsanız bir şeyin gerçekleşmesini sağladınız! Teşekkür ederim!

Son olarak, asla vazgeçmeyin! Cesaret ve sıkı çalışma hakkını öder!"