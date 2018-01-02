LinkedIn’e Göre En Çok Prim Alan 9 Meslek!

Kullanıcıların kedi fotoğrafı paylaşmaktan ziyade mesleki hünerlerini sergiledikleri iş dünyası sosyal ağının maaş raporlarına göre, en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklandı. Yapılan analizde tüm yönetici ve üstü görevde yer alan insanlar dışarıda bırakıldı.
İşte o meslekler;
İnşaat Mühendisleri
Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL
Ortalama Maaş: 768 bin TL
Yatırım Bankacılığı Analistleri:
Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL
Ortalama Maaş: 470 bin TL
Ortopedik Cerrah
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
Radyolog
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL
Kardiyolog
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL
Pratisyen Hekim
Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
Araştırma Analisti
(hisse senedi ve piyasalarında araştırma yapan personellere verilen isim.)
Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL
Ortalama Maaş: 530 bin TL
Özel Sermaye Ortakları
Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL
Ortalama Maaş: 670 bin TL
Yatırım Bankacılığı İştirakçileri
Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL
Ortalama Maaş: 877 bin TL