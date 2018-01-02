LinkedIn’e Göre En Çok Prim Alan 9 Meslek!

İnternetin en “ciddi” sosyal ağı LinkedIn, ‘en zengin’ meslekleri belirledi.

Kullanıcıların kedi fotoğrafı paylaşmaktan ziyade mesleki hünerlerini sergiledikleri iş dünyası sosyal ağının maaş raporlarına göre, en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklandı. Yapılan analizde tüm yönetici ve üstü görevde yer alan insanlar dışarıda bırakıldı.

İşte o meslekler;

İnşaat Mühendisleri

Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL

Ortalama Maaş: 768 bin TL

Yatırım Bankacılığı Analistleri:

Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL

Ortalama Maaş: 470 bin TL

Ortopedik Cerrah

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL

Radyolog

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL

Kardiyolog

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL

Pratisyen Hekim

Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL

Araştırma Analisti

(hisse senedi ve piyasalarında araştırma yapan personellere verilen isim.)

Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL

Ortalama Maaş: 530 bin TL

Özel Sermaye Ortakları

Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL

Ortalama Maaş: 670 bin TL

Yatırım Bankacılığı İştirakçileri

Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL

Ortalama Maaş: 877 bin TL