LinkedIn, En Çok Kazandıran Meslekleri Açıkladı

LinkedIn, yıllık kazançları baz alarak ABD’deki en çok kazandıran meslekleri sıraladı. Listenin ilk 9 sırasında tıp alanındaki branşlar bulunuyor.

İş verenlerle iş arayanları buluşturan, ayrıca herkesin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, ABD’nin en çok kazandıran mesleklerini açıkladı. Listenin ilk 9 sırasında ise ilginç bir şekilde tıp alanındaki branşlar yer alıyor. 11. sırada ise gelişen teknolojinin oluşturduğu yeni bir iş kolu olan yazılım mühendisliği yer alıyor. Şimdi listenin tamamına bir bakalım. (bu arada listeyi sadece ABD olarak baz almayın, eminim dünya geneline baktığımızda da benzer bir sonuç çıkacaktır)

1. Kardiyolog 356 bin dolar

2. Radyolog 355 bin dolar

3. Anestezi Uzmanı 350 bin dolar

4. Cerrah 338 bin dolar

5. Medikal Direktör 230 bin dolar

6. Patolog 225 bin dolar

7. Doktor 220 bin dolar

8. Hospitalist (Hastanede yatarak tedavi gören hastaları tedavi eden hastane doktoru 220 bin dolar)

9. Psikiyatr 218 bin dolar

10. Kurumsal danışman 175 bin dolar

11. Yazılım mühendisi (idareci) 168 dolar

12. Diş doktoru 165 bin dolar

13. Şef Mühendis 164 bin dolar

14. Vergi uzmanı 161 bin dolar

15. Ürün yönetimi direktörü 160 bin dolar

16. Patent Avukatı 160 bin dolar

17. Anestezist 156 bin dolar

18. Kıdemli Yazılım Mühendisi 155 bin dolar

19. Küresel Marketing Direktörü 155 bin dolar

20. Ayak hastalıkları uzmanı150 bin dolar